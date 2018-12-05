"شرطة النقل" تضبط 6 هاربين من تنفيذ أحكام بوسائل المواصلات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 6 هاربين محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم في 60 قضية متنوعة أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.



ونجحت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد سيدى جابرمن في ضبط "ا. ف. س" وبحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش، وتمكنت مباحث قسم شرطة سادس مترو الأنفاق من ضبط "م. ع. م " أثناء تواجده بمحطة الزهراء لمترو الأنفاق وبحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش المخدر وزنت 75 جرام.



وتمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة من ضبط "ض. ف. ف" متلبسًا بنشل هاتف محمول من أحد الأشخاص، بالكشف عنه تبين سابقة اتهامه في 7 قضايا آخرهم قضية "سرقة" ومحكوم عليه هارب في قضية "ضرب".



ونجحت مباحث قسم مكافحة جرائم النشل في ضبط "م. م. ع " متلبسًا بنشل حافظة نقود من أحد الأشخاص، أثناء وجودهما بموقف أتوبيسات شبرا الخيمة، بالكشف عنه تبين أنه مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى21 قضية "نشل".