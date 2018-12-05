غدًا توقيع عقود ميكنة التأمين الصحي مع الإنتاج الحربي

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن توقيع عقود ميكنة مشروع التأمين الصحي مع وزارة الإنتاج الحربي في مجلس الوزراء غدا الخميس.



جاء ذلك على هامش تفقدها، أولى الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القوى البشرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والجاري تنفيذها للأطقم الطبية والإدارية بأولى محافظات تطبيق القانون الجديد.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكة مساعد وزيرة الصحة، إن التدريب استهدف الأطقم الطبية والإدارية لمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.



وأضاف أن التدريب يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري لكونه أهم مكون في التأمين، ويشمل التدريب على تسجيل المنشآت الطبية ومعايير الجودة، ويتم التدريب من خلال مسئولي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الطبية، ويتبع طريقة جديدة للتدريب بمعايير عالمية على نوعية وجودة الخدمات الطبية.



وأشار إلى أن التدريب يستمر ٣ أسابيع ويتم تدريب ٨٠ من الأطقم الطبية والإدارية كل أسبوع، بحيث يمثل كل متدرب أحد قطاعات المنظومة.



ويشارك في التدريب الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الطبية، والدكتور إسلام أبو يوسف نائب، والدكتور السيد العقدة عضو الهيئة.