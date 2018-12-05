"توظيف الفلكلور فى العامية المصرية" بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث أقام قصر ثقافة المنيا أمسية أدبية بعنوان "قصيدة النثر وتوظيف الفلكلور في العامية المصرية" شارك فيها الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، والشاعر يسري حسان نائب رئيس التحرير بجريدة المساء، حيث بدأت الأمسية بكلمة الدكتورة فوزيه أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وتقديم الشكر والتقدير للضيوف لما قدموه من أعمال شعرية وأدبية متنوعة أثرت الحركة الثقافية.



وتحدث "شومان" عن معنى الفلكلور هو حكمة الشعب وما هى عناصره، وتطور الأدب الشعبى والعادات والتقاليد والفنون الشعبية، وتطرق أيضا للجانب الشعرى والموال منها، وتحدث "حسان" عن مستقبل القصيدة النثرية بمشاركة شعراء وأدباء أندية الأدب بالمنيا ومحبي الشعر والأدب، تلى ذلك تكريم نادى أدب المنيا برئاسة عصام السنوسي الباحث مسعود شومان، الشاعر يسرى حسان ورئيس الإقليم.



وتم تكريم المواهب الشابة والمتميزة وهم: إبراهيم رأفت، أحمد كمال، مروان خاطر، محمود يس، محمود مجدى، وقدم مجموعة من المواهب الشابة فقره فنية متنوعة، وفى ختام الأمسية إلقاء بعض القصائد الشعرية للسادة الحضور، بجانب ورشة لتعليم فن الكولاج بمدرسة صفى الدين أبو شناف، عقدت محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح" للقاص محمد جمال الروح، بالإضافة إلى إقامة ورشة علمية نفذها نادى العلوم بالقصر لتصميم نموذج لروبوت، واختتمت فعاليات اليوم بقصر الثقافة بحفل فنى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد دسوقى.



كما أقام بيت ثقافة ديرمواس ورشة لتعليم الرسم على السيراميك ضمن مشروع "حرفة لكل بيت" والذي تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالهيئة، شارك فيها طلاب مدرسة الثانوية الصناعية، وتستمر فعاليات ورشة الخيامية المقامة بمدرسة التجارة الثانوية بنات لليوم الثالث وتضمنت الورشة خياطة التصميمات على القماش مع المدرب إسلام عبد الرحمن وتستمر فعاليات الورشة حتى 13 ديسمبر الجارى، بينما عقدت مكتبة أبوان الثقافية محاضرة بعنوان "العالم قبل وبعد الإنترنت" قدمها جمال أحمد.