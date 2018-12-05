بث مباشر| شاهد مباراة «الأهلي والجونة»

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر مباراة الأهلي والجونة اليوم الأربعاء 5-12-2018 في بطولة الدوري المصري 2018، حيث يلتقي فريق الأهلي المصري نظيره الجونة اليوم عبر أون سبورت كورة لايف الاهلي والجونة في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع يلا شوت الجديد مشاهدة ماتش الأهلي والجونة بدون تقطيع كورة اون لاين لايف الاهلي ضد الجونة اليوم رابط موقع كورة ستار مباشر الأهلي والجونه لايف عبر موقعنا الشبكة لايف، وسوف يتم إضافة أهداف وملخص مباراة الأهلي والجونة HD يوتيوب شاشة كاملة فور انتهاء اللقاء، وبخصوص تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة اليوم في حراسة المرمي شريف إكرامي، خط الدفاع سعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد علاء وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية وهشام محمد، خط الهجوم وليد سليمان وأحمد الشيخ وناصر ماهر ووليد أزارو.

معلومات عن مباراة الاهلي والجونة

المباراة: الأهلي Vs الجونة

البطولة: الدوري المصري

الملعب: أرضية استاد السلام

موعد المباراة: 8:00 مساءاً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: أون سبورت ونايل سبورت

المعلق: محمد الشاذلي





مباشر مباراة الاهلي والجونة

يبدأ البث المباشر مباراة الاهلي والجونة قبل انطلاق صافرة اللقاء بـ 30 دقيقة، ويحتل نادي الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم، وترتيب فريق الجونة في المركز الـ 11 ومعه 16 نقطة قبل مباراته مع النادي الأهلي، رجاء الإنتظار والعودة قبل المباراة مشاهدة البث المباشر الأهلي والجونة اليوم بدون إعلانات مزعجة، ولمشاهدة كافة المباريات اكتب في محرك البحث جوجل "الشبكة لايف" واختار أول نتيجة.

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة

رجاء مشاركة بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم الأربعاء 5-12-2018 في بطولة الدوري المصري 2018 مع جميع الأصدقاء ومن المقرر أن تذاع مباراة الجونة والأهلي على شاشة قناة أون سبورت الرياضية وقناة نايل سبورت الفضائية المصرية، كورة اون لاين نايل سبورت الاهلي والجونة مباشر اليوم.