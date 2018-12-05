"خطوة عزيزة" أول بطولة مطلقة لبيومى فؤاد فى رمضان 2019

استقر الفنان بيومى فؤاد على تقديم أول بطولة مطلقة له فى عالم الدراما الرمضانية خلال الموسم القادم من خلال مسلسل يحمل اسم "خطوة عزيزة"، حيث يجرى "فؤاد" جلسات عمل مكثفة مع المنتج وائل عبد الله والمخرج عادل أديب للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل واختيار فريق العمل المقرر أن يبدأ تصويره مطلع شهر فبراير المقبل.



والمسلسل تدور قصته في إطار لايت كوميدي واجتماعي.



وكان بيومى انتهى من تصوير مسلسل "حشمت فى البيت الابيض " منذ أيام والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية كأول مسلسل درامى يقدم على الإنترنت، ويتكون المسلسل من 13 حلقة ويقوم ببطولته عدد من نجوم الفن.



من جهة أخرى يستعد بيومى فؤاد لخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان "شاومينج"، ويناقش الفيلم مشكلات تسريب الامتحانات، وهو من إخراج شادي أبو شادي.