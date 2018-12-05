كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي والجونة اليوم الدوري المصري جودة عالية | لينك بين سبورت مجاني HD

يلتقي فريقي الاهلي والجونة ضمن بطولة الدوري المصري 2019، في الجولة السابعة ، يدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والجونة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في الدستور، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر في لقاء اليوم الاربعاء 5 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي والجونة اليوم الدوري المصري جودة عالية | لينك بين سبورت مجاني HD

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي والجونة مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الدستور الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الاهلي والجونة اليوم الدوري المصري جودة عالية | لينك بين سبورت مجاني HD