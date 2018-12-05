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الثقافة
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:37 ص

افتتاح معرض "ما يزرع داخلنا ينبت على ملامحنا" بالأوبرا (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
جمال عاشور
dostor.org/2423273

افتتح الفنان إسلام زكي، معرضه الجديد بعنوان "ما يزرع داخلنا ينبت على ملامحنا"، بقاعة الباب في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من الفنانين والمتهمين.

وقال خالد سرور: يُقدم الفنان إسلام زكي عالمه التصويري الذي يعكس أفكاره، رؤاه، تجربته، أسلوبه، وموضوعاته، إطلالة لأعماله ذات النسق التعبيري، والتي يُلاحظ في كثير منها ميل الفنان إلى الوجه الإنساني بما يُمكن أن يُلخصه من معانٍ ومشاعر، خاصة أن التكوين الفني الخاص واختزالاته والنسيج اللوني البصري كلها أدوات عمد إليها الفنان إسلام زكي في محاولات التجريب المستمرة للبحث عن بصمة للشخصية الفنية، وحوار بصري يشعر معه المُتلقي بخصوصية الطرح وأسلوبه.

افتتاح معرض "ما يزرع داخلنا ينبت على ملامحنا" بالأوبرا (صور)
افتتاح معرض "ما يزرع داخلنا ينبت على ملامحنا" بالأوبرا (صور)
افتتاح معرض "ما يزرع داخلنا ينبت على ملامحنا" بالأوبرا (صور)
افتتاح معرض "ما يزرع داخلنا ينبت على ملامحنا" بالأوبرا (صور)
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