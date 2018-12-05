القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
10:53 م

الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
10:49 م

مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
محافظات
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:36 ص

تخصيص 9 أماكن انتظار لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط

صورة من الحدث
صورة من الحدث
dostor.org/2423272

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن تخصيص 9 أماكن انتظار بشوارع وميادين مدينة أسيوط لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع إدارة المرور، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذوي الاحتياجات الخاصة وإعلان عام 2018؛ عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في دعم وتقديم الخدمات المختلفة لكافة الأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تمثل 10: 12% من المواطنين طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المحافظ أنه تم تحديد أماكن بميدان الحرب والسلام "أم البطل سابقا" عند مدخل المحكمة، وشارع الثورة "كورنيش النيل سابقا" أمام هيئة التأمين الصحي، وشارع النميس، وخلف المحطة أمام مجمع المصالح، وشارع الجمهورية، وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا"، وأمام مستشفى الشاملة، وأمام محطة السكة الحديد، وأول شارع الجيش) كأماكن انتظار لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، مع وضع لافتات وعلامات مرورية لتحديدها وتعريفها لهم، مؤكدا على أهمية الدمج والاستفادة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة والخدمات لهذه الفئة الهامة بالمجتمع.

تخصيص 9 أماكن انتظار لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط
تخصيص 9 أماكن انتظار لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط
تخصيص 9 أماكن انتظار لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ أقل من شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ أقل من شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

لأول مرة فى مصر.. إجراء عمليتي زرع كبد من أحياء لمريضين فى وقت واحد

"أحداث مكتب الإرشاد" و"إعلام الإخوان" أبرز محاكمات اليوم

واشنطن تضمن حرية الملاحة بعد تهديدات "روحاني"

الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة اليوم

ads
الأكثر قراءة

المتهم شاذ جنسيًا.. تفاصيل مثيرة في التحقيق مع عامل أنشأ صفحة لـ"تبادل الزوجات"

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية والمحافظة تحذر المواطنين

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أطباء "بنها الجامعي" ينقذون شابا ذبحه مجهولون أسفل الدائري

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

المتهم شاذ جنسيًا.. تفاصيل مثيرة في التحقيق مع عامل أنشأ صفحة لـ"تبادل الزوجات"

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية والمحافظة تحذر المواطنين

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أطباء "بنها الجامعي" ينقذون شابا ذبحه مجهولون أسفل الدائري

كشكول

«تعليم القاهرة» تواصل فحص فيروس سي ضمن فعاليات «100مليون صحة»

«عبد الغفار» يزور جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة

«الجيزة» تنظم رحلات مدرسية للمزارات السياحية لطلاب المدارس

جامعة الأزهر تجري 34 عملية شفة أرنبية لأطفال بالمجان

غدًا .. الحفل الختامى لمهرجان «الإعلام وإثراء الذات» بالأهرام الكندية

الأمصار

بحفل مسيحي وأخر هندوسي.. بريانكا تشوبرا تجمع بين الأديان في زفافها "صور"

احتفالا بعيد الأنوار اليهودي.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصي

وفد الحكومة اليمنية يتجه إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام

اسدل الستار.. القصة الكاملة لفستان أشعل أزمة أخلاق مصرية

مساع لتعديل ضريبة شوهت صورة ماكرون لدى الفقراء

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

حرمان بريطاني من القيادة لاصطحابه 11 شخصا في سيارته

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

فقدان الأسنان بين المسنات مؤشرًا للإصابة بضغط الدم المرتفع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎