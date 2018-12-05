تخصيص 9 أماكن انتظار لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن تخصيص 9 أماكن انتظار بشوارع وميادين مدينة أسيوط لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع إدارة المرور، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذوي الاحتياجات الخاصة وإعلان عام 2018؛ عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.



وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في دعم وتقديم الخدمات المختلفة لكافة الأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تمثل 10: 12% من المواطنين طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.



وأوضح المحافظ أنه تم تحديد أماكن بميدان الحرب والسلام "أم البطل سابقا" عند مدخل المحكمة، وشارع الثورة "كورنيش النيل سابقا" أمام هيئة التأمين الصحي، وشارع النميس، وخلف المحطة أمام مجمع المصالح، وشارع الجمهورية، وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا"، وأمام مستشفى الشاملة، وأمام محطة السكة الحديد، وأول شارع الجيش) كأماكن انتظار لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، مع وضع لافتات وعلامات مرورية لتحديدها وتعريفها لهم، مؤكدا على أهمية الدمج والاستفادة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة والخدمات لهذه الفئة الهامة بالمجتمع.