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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:36 ص

بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Al Ahly

بث مباشر مباراة الاهلي
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بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Al Ahly

يلتقي فريقي الاهلي والجونة ضمن بطولة الدوري المصري 2019، في الجولة السابعة ، يدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والجونة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.


بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Al Ahly


نحن في الدستور الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر في لقاء اليوم الاربعاء 5 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Al Ahly


مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي والجونة مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الدستور الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.


بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Al Ahly


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