بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Al Ahly

يلتقي فريقي الاهلي والجونة ضمن بطولة الدوري المصري 2019، في الجولة السابعة ، يدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والجونة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.





بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Al Ahly





نحن في الدستور الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر في لقاء اليوم الاربعاء 5 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Al Ahly





مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مباشر

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بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة Al Ahly