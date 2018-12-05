ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي غير المشروع

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لإتجاره بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وإجراءه تحويلات قيمتها ٢ مليون جنيه.



في ضوء استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، وملاحقة وضبط مرتكبيها.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام "وحيد.أ.أ" 64 سنة، بالمعاش، بالإتجار بالنقد الأجنبي غير المشروع من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين المصريين بالخارج وراغبى التعامل فى العملة الأجنبية من أبناء قريته والقرى المجاورة، واستبدال العملات الأجنبية من البنوك المصرية والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته طبقا للفحص المستندى بلغ مايعادل 2،000،000، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.