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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:35 ص

روسيا: المسلحون مستمرون في استفزازاتهم اليومية بإدلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2423268

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن المسلحين يستمرون في الاستفزازات اليومية في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن "زاخاروفا" قولها: "نواصل تنفيذ الاتفاق على الاستقرار ووقف التصعيد في منطقة إدلب في سوريا الذي توصل إليه رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان، في سوتشي، وعلى الرغم من ذلك، لا يخضع جميع المتطرفين لأمر إنشاء حزام طوله 20 كيلومترًا من المنطقة المنزوعة السلاح، وحتى الآن، لا يمكن وقف الاستفزازات التي يقوم بها المتشددون يوميا، والتي تهدف إلى تعطيل العمل الروسي التركي".

واتفق الرئيسان "بوتين" و"أردوغان" في سوتشي، سابقا، حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، كما وقع وزيرا دفاع البلدين على مذكرة تفاهم بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

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