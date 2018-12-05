ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بقنا لنصبه على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إجراء مكالمات هاتفية للمواطنين، والإدعاء بكونه مدير إحدى شركات البترول وطلب تحويل مبالغ مالية نظير توفير فرص عمل لهم.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "جمعة.م.م"، 40 سنة، سائق، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إجراء مكالمات تليفونية لأرقام عشوائية لهواتف أرضية، وإدعاء كونه مدير شركة للبترول ويمكنه توفير فرص عمل للشباب ويطلب من ضحاياه إرسال مبلغ 800 جنيه كرسوم تعيين عن طريق الحوالات البريدية.



بمخاطبة الجهات المعنية بالهيئة القومية للبريد أفادت بوجود العديد من الحوالات البريدية المرسلة للمتهم بلغ إجماليها 96،568 من 80 شخص من ضحاياه.



تم التوصل ببعض الضحايا، وبسؤالهم أقروا بحصول المتهم من كل منهم على مبلغ 800 جنيه عن طريق حوالات بريدية بذات الأسلوب.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.



