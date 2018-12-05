بث مباشر مباراة الأهلي والجونة اون لاين على يلا شوت اليوم الاربعاء 5-12-2018 الدوري المصري

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بث مباشر مباراة الأهلي والجونة اون لاين على يلا شوت اليوم الاربعاء 5-12-2018 الدوري المصري

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بث مباشر مباراة الأهلي والجونة اون لاين على يلا شوت اليوم الاربعاء 5-12-2018 الدوري المصري

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محمد يوسف ضم 20 لاعبَا لقائمة الفريق وهم: شريف إكرامي وعلي لطفي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي.



