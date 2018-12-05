القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
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الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
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مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
الكابتن
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:33 ص

بث مباشر مباراة الأهلي والجونة اون لاين على يلا شوت اليوم الاربعاء 5-12-2018 الدوري المصري

بث مباشر مباراة الأهلي
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بث مباشر مباراة الأهلي والجونة اون لاين على يلا شوت اليوم الاربعاء 5-12-2018 الدوري المصري
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بث مباشر مباراة الأهلي والجونة اون لاين على يلا شوت اليوم الاربعاء 5-12-2018 الدوري المصري
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بث مباشر مباراة الأهلي والجونة اون لاين على يلا شوت اليوم الاربعاء 5-12-2018 الدوري المصري
-مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم بث مباشر

محمد يوسف ضم 20 لاعبَا لقائمة الفريق وهم: شريف إكرامي وعلي لطفي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي.

بث مباشر مباراة الأهلي والجونة اون لاين على يلا شوت اليوم الاربعاء 5-12-2018 الدوري المصري

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