القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
10:53 م

الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
10:49 م

مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
سياسي
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:29 ص

النائب مصطفى الجندي يحذر الحكومة من تجاهل مرضى ضمور العضلات

النائب مصطفى الجندي
النائب مصطفى الجندي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2423262

طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالاهتمام بمرضى ضمور العضلات، مؤكدًا أن هؤلاء المرضى يعانون أشد المعاناة بسبب الإهمال الحكومى لهم وعدم تنفيذ وتجاهل الوعود التي حصلوا عليها في السابق والمتمثلة في إنشاء مركز لهم على أرض معهد شلل الأطفال.

وقال "الجندي" فى طلب احاطة قدمه للدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس الوزراء، إن وعود الحكومة لهم بتوفير العلاج لم تتحقق كما أنه لا يوجد أى نوع من الأدوية المعالجة لهذا المرض داخل مصر فهم يتناولون الفيتامينات لبناء العضلات فقط وهي أيضا لم تعد موجودة بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعاره، محذرا الحكومة من استمرار تجاهلها لهؤلاء المواطنين المصابين بهذا المرض والذين يتعرضون للموت المبكر ببلوغ سن الثلاثين، مشيرًا إلى أن عدد مرضى ضمور العضلات في مصر حوالي 950 ألف مصاب بحسب نسبة منظمة الصحة العالمية التي قدرت انتشار المرض ولكن الحكومة لا تعترف بهم كأشخاص أصحاء ولا من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا كمرضى وكانت النتيجة رفض علاجهم على نفقة الدولة الأمر الذي يستلزم توفير مركز لهم في جميع محافظات الجمهورية وأن يضم كل مستشفى قسمًا خاصًا بهذا النوع من المرض.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 5 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 5 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 7 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 8 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ 9 شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

الآن

لأول مرة فى مصر.. إجراء عمليتي زرع كبد من أحياء لمريضين فى وقت واحد

"أحداث مكتب الإرشاد" و"إعلام الإخوان" أبرز محاكمات اليوم

واشنطن تضمن حرية الملاحة بعد تهديدات "روحاني"

الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة اليوم

ads
الأكثر قراءة

المتهم شاذ جنسيًا.. تفاصيل مثيرة في التحقيق مع عامل أنشأ صفحة لـ"تبادل الزوجات"

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية والمحافظة تحذر المواطنين

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أطباء "بنها الجامعي" ينقذون شابا ذبحه مجهولون أسفل الدائري

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

المتهم شاذ جنسيًا.. تفاصيل مثيرة في التحقيق مع عامل أنشأ صفحة لـ"تبادل الزوجات"

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية والمحافظة تحذر المواطنين

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أطباء "بنها الجامعي" ينقذون شابا ذبحه مجهولون أسفل الدائري

كشكول

«تعليم القاهرة» تواصل فحص فيروس سي ضمن فعاليات «100مليون صحة»

«عبد الغفار» يزور جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة

«الجيزة» تنظم رحلات مدرسية للمزارات السياحية لطلاب المدارس

جامعة الأزهر تجري 34 عملية شفة أرنبية لأطفال بالمجان

غدًا .. الحفل الختامى لمهرجان «الإعلام وإثراء الذات» بالأهرام الكندية

الأمصار

بحفل مسيحي وأخر هندوسي.. بريانكا تشوبرا تجمع بين الأديان في زفافها "صور"

احتفالا بعيد الأنوار اليهودي.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصي

وفد الحكومة اليمنية يتجه إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام

اسدل الستار.. القصة الكاملة لفستان أشعل أزمة أخلاق مصرية

مساع لتعديل ضريبة شوهت صورة ماكرون لدى الفقراء

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

حرمان بريطاني من القيادة لاصطحابه 11 شخصا في سيارته

الصحة

فقدان الأسنان بين المسنات مؤشرًا للإصابة بضغط الدم المرتفع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎