القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
10:53 م

الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
10:49 م

مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
عالم
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:29 ص

"ترامب": العلاقات مع الصين أخذت "دفعة قوية إلى الأمام"

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2423261

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثنى على "اجتماعه غير العادى" مع نظيره الصيني شي جين بينج الذى عُقد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قائلا إن العلاقات مع الصين أخذت "دفعة قوية إلى الأمام"، على الرغم من الحرب التجارية الجارية بين الدولتين.

وأوضحت الصحيفة- في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- أن الزعيمين عقدا جلسة عشاء عمل السبت الماضي في بوينس آيرس، حيث حضرا اجتماعات قمة العشرين، وصاغا ما بدا وكأنه اتفاق مباشر.

من جانبها، أجلت الولايات المتحدة قرار رفع الضرائب الجمركية على بعض السلع الصينية في غضون 90 يوما، مما يمنح الجانبين المزيد من الوقت لإجراء محادثات تجارية، وفي المقابل وافقت الصين على شراء المزيد من البضائع الأمريكية، وبالتالي ينخفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي يمقت ترامب.

وتابعت الصحيفة "يبدو أن هناك أشخاصا كثيرين يشاركون ترامب في تفاؤله: حيث شهدت البورصة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا، أبدى على إثره المستثمرون سعادة بفكرة هدنة 90 يومًا فى هذه المعركة الاقتصادية الجارية بين واشنطن وبكين".

ورغم ذلك، أضافت الصحيفة "أن هذا التفاؤل يظل قصير المدى، فبحلول اليوم التالي على اجتماع ترامب وشي جين بينج، تصاعدت التوترات بشأن فحوى الاتفاق الذي أجراه الزعيمان خلال عشائهما في بوينس آيرس، ولم يكن الأمر مقتصرًا فقط على أسواق البورصة التي بدت في حيرة من أمرها، ولكن أيضا شمل الأشخاص الذين شاركوا في العشاء وتفاوضوا على الاتفاقية ".

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسى ديفيد لينش قوله: "إن البيت الأبيض أخذ ثلاث ساعات بعد انتهاء المحادثات مساء السبت، من أجل الخروج ببيان يحتوي على صفحتين حول نتائج الاجتماع ".

وكشفت الصحيفة أنه مؤخرا ظهرت أجواء تشككية داخل دائرة ترامب نفسه فيما يخص جدية الاتفاق مع الصين، فرغم تفاخر ترامب تحديدًا حول موافقة الصين على التخلي عن قرار رفع الجمارك بنسبة 40٪ على واردات السيارات الأمريكية، إلا أن مدير المجلس الاقتصادى القومى فى البيت الأبيض لاري كودلو، صرح بأنه "لا يوجد اتفاق محدد في هذا الشأن حتى الآن".

وإلى جانب لاري كودلو، رفض المستشار التجارى للبيت الأبيض بيتر نافارو، تقديم أي تأكيدات بشأن اتفاق خفض الجمارك، وقال إن مسألة ضرائب السيارات بالذات "قد أُثيرت في المناقشات".

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 6 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

لأول مرة فى مصر.. إجراء عمليتي زرع كبد من أحياء لمريضين فى وقت واحد

"أحداث مكتب الإرشاد" و"إعلام الإخوان" أبرز محاكمات اليوم

واشنطن تضمن حرية الملاحة بعد تهديدات "روحاني"

الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة اليوم

ads
الأكثر قراءة

المتهم شاذ جنسيًا.. تفاصيل مثيرة في التحقيق مع عامل أنشأ صفحة لـ"تبادل الزوجات"

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية والمحافظة تحذر المواطنين

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أطباء "بنها الجامعي" ينقذون شابا ذبحه مجهولون أسفل الدائري

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

المتهم شاذ جنسيًا.. تفاصيل مثيرة في التحقيق مع عامل أنشأ صفحة لـ"تبادل الزوجات"

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية والمحافظة تحذر المواطنين

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أطباء "بنها الجامعي" ينقذون شابا ذبحه مجهولون أسفل الدائري

كشكول

«تعليم القاهرة» تواصل فحص فيروس سي ضمن فعاليات «100مليون صحة»

«عبد الغفار» يزور جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة

«الجيزة» تنظم رحلات مدرسية للمزارات السياحية لطلاب المدارس

جامعة الأزهر تجري 34 عملية شفة أرنبية لأطفال بالمجان

غدًا .. الحفل الختامى لمهرجان «الإعلام وإثراء الذات» بالأهرام الكندية

الأمصار

بحفل مسيحي وأخر هندوسي.. بريانكا تشوبرا تجمع بين الأديان في زفافها "صور"

احتفالا بعيد الأنوار اليهودي.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصي

وفد الحكومة اليمنية يتجه إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام

اسدل الستار.. القصة الكاملة لفستان أشعل أزمة أخلاق مصرية

مساع لتعديل ضريبة شوهت صورة ماكرون لدى الفقراء

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

حرمان بريطاني من القيادة لاصطحابه 11 شخصا في سيارته

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

فقدان الأسنان بين المسنات مؤشرًا للإصابة بضغط الدم المرتفع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎