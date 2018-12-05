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حوادث
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:28 ص

5 يناير.. محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الكسب غير المشروع

محافظ المنوفية السابق
محافظ المنوفية السابق
شيماء حسين
dostor.org/2423260

حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير المقبل لمحاكمة محافظ المنوفية السابق وآخرين المتهمين فيها بالكسب غير المشروع بقيمة 58 مليون جنيه.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد مصطفى بسيوني.

كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق وآخرين لمحكمة الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب قدره 58 مليونا و795 ألفا و942 جنيها وكانت تلك الثروة لا تتناسب مع مصادر دخله وعجز عن إثبات مصدرها.

وتضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم استولى لنفسه بغير حق على مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وحدد قيمة الأعمال مبلغ 92 مليون جنيه على غير الحقيقة في حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدى مبلغ 12 مليون جنيه بجانب قيامه بغسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة عاقبت هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 15 مليون جنيه ومصادرة الأموال المضبوطة لقيامه بالحصول على رشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه وبراءة المتهمين الاثنين الآخرين بالقضية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بصفته موظفًا عموميًا بطلب رشوة لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته من المتهم الثانى عاصم أحمد رئيس مجلس إدارة شركة لتكنولوجيا المعلومات وتقدر بمبلغ 27 مليونًا و450 ألف جنيه وحصل عليها بواسطة المتهم الثالث أحمد سعيد صاحب مركز لخدمة السيارات مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال.

وأثبتت التحقيقات بأن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام وأن المتهم الثالث توسط في تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته في جريمة الرشوة.

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