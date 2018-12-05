"الأحوال المدنية" تجدد 419 بطاقة رقم قومي للسيدات بحي الأسمرات

أوفد قطاع مصلحة الأحوال المدنية برئاسة مدير اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة مأمورية قانونية وفنية لتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من آهالى حي الأسمرات بالمقطم، استمرت أعمالها خلال الفترة من 26 نوفمبر الماضي حتى أول ديسمبر الجاري، حيث تم تجديد 419 بطاقة رقم قومي للسيدات من قاطنى الحي.



يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين ولاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة.

