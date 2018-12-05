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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:25 ص

الأقصر تستعد لبطولة النيل الدولية لـ "الكانوي والكياك"

حفني بركات حفني
حفني بركات حفني
الأقصر - هدي الأمير
dostor.org/2423256

عقد حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات لافتتاح البطولة العربية وبطولة النيل الدولية للكانوي والكياك والتي ستقام فعاليتها خلال الفترة من 9 ديسمبر حتى 14 ديسمبر الجارى والتي ينظمها الاتحاد المصري للكياك والكانوي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وعقد الاجتماع بحضور صلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى كامل بشير نائب رئيس مجلس إدارة نادي التجديف، وعماد النجار عضو مجلس إدارة نادي التجديف، وعز الدين رشدي عضو مجلس إدارة نادي التجديف، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي التجديف بالأقصر، ومندوب من الاتحاد المصري للكياك والكانوي، ومدير إدارة نادي التجديف بالأقصر.

وتم خلال الاجتماع عرض مقترح طابور العرض للفرق المشاركة خلال افتتاح البطولة وتوزيع المهام على جميع الجهات المشاركة وتحديد دور مديرية الشباب والرياضة في طابور العرض وتحديد الجهات المشاركة في هذا الحدث (الثقافة - التربية والتعليم - غرف السياحة - المرور. والعديد من الجهات) وقد تم وضع التصور النهائي لافتتاح البطولة وكذلك التصور النهائي لطابور العرض ونقطة البداية ونقطة النهاية والتصور النهائي لفعاليات ختام البطولة.

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