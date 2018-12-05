3 حفلات غنائية لـ أحلام فى السعودية مطلع العام الجديد

تستعد الفنانة أحلام لتقديم سلسلة من الحفلات الغنائية مطلع العام الجديد بالمملكة العربية السعودية، حيث تعاقدت مؤخرًا مع هيئة الثقافة السعودية على إحياء 3 حفلات، من ضمنها حفل نسائى لم تستقر على موعده النهائى حتى الآن.



يذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا أغنية "احلف" التى طرحتها حصريًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 17 نوفمبر الماضي، والأغنية من كلمات قوس، وألحان بازل، وتوزيع هشام السكران، وظهرت خلال الفيديو بشكل جديد ومختلف حيث خسرت الكثير من وزنها.



ومن جهة أخرى تضع أحلام اللمسات النهائية على ألبومها الغنائى الجديد الذى تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، وستقوم بطرحه أولًا على طريقة السينجل على أن تطرحه كاملًا بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.