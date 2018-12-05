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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة عصام عبد الفتاح عن طاقم الحكام الذي سيدير لقاء الأهلي والجونة مساء يوم الاربعاء في اطار بطولة الدوري العالم الممتاز.





اقوي بث مباشر الاهلي والجونة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الان| الدوري المصري اليوم مباشر | الآن Al Ahly





ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء ويديره كل من الحكم محمد عادل حكما للساحة ويعاونه محمد عبد المجيد وسامي هلهل وماحمد صالح حكما رابعا واحمد العدوي ووليد عبد العزيز حكما خامسا.

اقوي بث مباشر الاهلي والجونة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الان| الدوري المصري اليوم مباشر | الآن Al Ahly





وهي المباراة التي تم تأجيلها من الأسبوع السابع من بطولة الدوري العام نظرا لمشاركة الاهلي في بطولة افريقيا ويتبعها عدة مؤجلات أخرى في شهري ديسمبر ويناير.

اقوي بث مباشر الاهلي والجونة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الان| الدوري المصري اليوم مباشر | الآن Al Ahly