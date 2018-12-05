مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر يلا شوت

يدخل النادي الاهلي اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على بتروجيت، بهدف دون رد بعد سلسلة من النتائج السلبية للمارد الأحمر.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.





موقف الأهلي في الدوري قبل مباراة اليوم:-

ويحتل الأهلي المركز الـ16 في الدوري بعد أن خاض 8 مباريات فقط، فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 8 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك الجونة 16 نقطة في المركز السادس عشر.

ويلعب الأهلي ضد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة بالدوري المصري مساء الأربعاء بملعب السلام.

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حكم مباراة الاهلي والجونة:-

ويعاون محمد عادل كل من محمد عبد المجيد وسامي هلهل، بينما يكون أحمد صالح حكما رابعا.

والثنائي أحمد العدوي ووليد عبد العزيز في الحكم الخامس.





ويحتل الأهلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فقط. ويأتي الجونة في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر يلا شوت







