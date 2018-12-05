القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
10:53 م

الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
10:49 م

مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
الكابتن
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:20 ص

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي
dostor.org/2423135

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر يلا شوت
يدخل النادي الاهلي اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على بتروجيت، بهدف دون رد بعد سلسلة من النتائج السلبية للمارد الأحمر.
وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

موقف الأهلي في الدوري قبل مباراة اليوم:-
ويحتل الأهلي المركز الـ16 في الدوري بعد أن خاض 8 مباريات فقط، فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 8 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك الجونة 16 نقطة في المركز السادس عشر.
ويلعب الأهلي ضد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة بالدوري المصري مساء الأربعاء بملعب السلام.
مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر يلا شوت

حكم مباراة الاهلي والجونة:-
ويعاون محمد عادل كل من محمد عبد المجيد وسامي هلهل، بينما يكون أحمد صالح حكما رابعا.
والثنائي أحمد العدوي ووليد عبد العزيز في الحكم الخامس.

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فقط. ويأتي الجونة في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر يلا شوت


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي في حراسة المرمي، أمامه كريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف، وفي خط الوسط عمرو السولية وهشام محمد، وفي الأمام أحمد الشيخ ووليد سليمان وناصر ماهر ووليد أزارو.
مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر يلا شوت

الآن

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5/ 12/ 2018

اليوم.. بث أغنية "طاق طاقية" للكينج محمد منير

مجلس الأمن يبحث فى جلسة مغلقة صواريخ إيران الباليستية

دراسة: أصحاب المزاج السيئ أكثر ذكاء

ads
الأكثر قراءة

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

هذه الأشياء لا تفعلها.. تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس اليوم

ضبط 309 مطلوبين أمنيا فى حملة بالعمرانية

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

هذه الأشياء لا تفعلها.. تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس اليوم

ضبط 309 مطلوبين أمنيا فى حملة بالعمرانية

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

كشكول

بالصور.. «دمنهور» تكرم الفائزة بجائزة أفضل طالب تكنيك قياس ICCE 2018

«التعليم»: امتحان أولى ثانوى التجريبي من المقرر الدراسي فقط

جامعة الأزهر تكرم مؤسسة مصر الخير بأسوان

محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال التربية والتعليم بالليلة المحمدية بالمجمع الثقافى

مدير تعليم رياض الأطفال تزور منطقة أسوان الأزهرية

الأمصار

مسؤول: اقتصاد الإمارات سينمو أكثر من 3% في 2019

إسرائيل تطلب اجتماع في مجلس الأمن بسبب أنفاق حزب الله

فضيحة جديدة لحاكم قطر في معرض الكتاب "فيديو"

ترامب ينحني أمام نعش بوش الأب

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال لشاب من ذوي الإعاقة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

حرمان بريطاني من القيادة لاصطحابه 11 شخصا في سيارته

مباريات
الصحة

فقدان الأسنان بين المسنات مؤشرًا للإصابة بضغط الدم المرتفع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎