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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:18 ص

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة | بث مباشر مباراة الأهلي والجونة لايف

بث مباشر مباراة الاهلي
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بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة | بث مباشر مباراة الأهلي والجونة لايف
أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، مباراة الأهلى والجونة، المؤجلة من الجولة السابعة بالدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، للحكم محمد عادل.

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة | بث مباشر مباراة الأهلي والجونة لايف

ويعاون محمد عادل كلٍ من محمد عبد المجيد وسامى هلهل حكام مساعدين، وأحمد صالح حكما رابعا، وكل من أحمد العدوى ووليد عبد العزيز حكما خامسا.

ويحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.
بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة | بث مباشر مباراة الأهلي والجونة لايف

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