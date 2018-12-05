yalla shoot مباراة الأهلى والجونة بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الأهلى والجونة ALjona رابط كورة ستار HD

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حفلت نهاية يوم أمس الثلاثاء 04 من شهر ديسمبر 2018 وبداية اليوم الأربعاء 05 من الشهر نفسه، بالعديد من الأخبار المثيرة يقدم لكم "الدستور الرياضي" أهم ما جاء فيها:





الأهلى:





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يواجه فريق الكرة الأول بالأهلى نظيره الجونة على استاد السلام، مع دقات الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام، التى تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر باللعب فى دورى أبطال أفريقيا 2018، وهى البطولة التى انتهت بخسارة الفريق الأحمر للدور النهائى على يد الترجى التونسي.

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- يحضر الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، اليوم الأربعاء، فعاليات توقيع اتفاقية رابطة المحترفين بالدورى الإسبانى "لا ليجا" وجامعة أسلاسكا الفرنسية، والتى تقام فى منزل السفير الإسبانى بالقاهرة





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