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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:14 ص

الأمم المتحدة تدعو لتعزيز دور المرأة الأفغانية في عملية السلام

يوناماتاداميتشي
يوناماتاداميتشي
أ ش أ
dostor.org/2423124

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" تاداميتشي ياماموتو، إلى أن يكون دور المرأة الأفغانية متكافئا وهادفا في عملية السلام.

وقال ياماموتو - في تصريح نقلته شبكة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء - "لا يزال عدم المساواة بين الجنسين يسود في أفغانستان فيما يتعلق بمشاركة المرأة في عملية السلام، على الرغم من حقيقة أن النساء متأثرات بالنزاع مثل الرجال".

وشدد على أن مشاركة المرأة في عملية السلام تعد أمرا حيويا لإنهاء الصراع في أفغانستان، وقال "إن مشاركة المرأة في مناقشات السلام ضرورية وحيوية لإنهاء الصراع وضمان الاستقرار طويل الأمد، يجب أن تكون النساء على استعداد للمشاركة بشكل فعال في عملية السلام والمساهمة فيها، كما يجب أن يتم تمثيلهن في فريق التفاوض والهيئات الاستشارية الخاصة بالسلام".

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