بث مباشر مباراة الأهلى والجونة اليوم يوتيوب FREE AHLY مشاهدة الأهلى والجونة لايف مباشر

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الأهلي يخوض مباراة مؤجلة جديدة أمام الجونة ضمن اللقاءات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز في وجود مشكلات كبيرة فنية وإداريا بالقلعة الحمراء

يحتل الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته على أثر النتائج السيئة محليا وعربيا وإفريقيا، المركز الـ 16، فى الدوري الممتاز في واقعة تاريخية، بسبب خوضه 8 لقاءات فقط جعلته يمتلك 14 نقطة وله 8 مباريات مؤجلة للمشاركة الإفريقية.. بينما الجونة بقيادة فنية جديدة لحمادة صدقي الذى حل خلفا للمستقيل هشام زكريا المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.





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وعاد الجونة للدوري الممتاز بعد غيبة ويقدم مستويات طيبة حتى الآن حيث خاض الفريق 15 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم وكان التعادل في 7 مواجهات.





ويسعى النادي الأهلي للفوز على الفريق الساحلي غدا وذلك لضرب أكثر من عصفور بحجر وحيد أبرزها من أجل اسعاد جماهيره الغاضبة، والتي بعد خسارته في المباراة قبل الماضية أمام المقاولون بالدوري، وخروجه من بطولتي دوري الأبطال، وكأس زايد للأندية على التوالى في أقل من أسبوعين وكذلك لمواصلة الصحوة خاصة بعد تراجع المنافس الأزلى الزمالك وخروجه من بطولة العرب على يد الاتحاد السكندري الجمعة الماضي.





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