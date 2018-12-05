الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:14 ص
بث مباشر مباراة الأهلى والجونة اليوم يوتيوب FREE AHLY مشاهدة الأهلى والجونة لايف مباشر
dostor.org/2423123
بث مباشر مباراة الأهلى والجونة اليوم يوتيوب FREE AHLY مشاهدة الأهلى والجونة لايف مباشر
الأهلي يخوض مباراة مؤجلة جديدة أمام الجونة ضمن اللقاءات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز في وجود مشكلات كبيرة فنية وإداريا بالقلعة الحمراء
يحتل الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته على أثر النتائج السيئة محليا وعربيا وإفريقيا، المركز الـ 16، فى الدوري الممتاز في واقعة تاريخية، بسبب خوضه 8 لقاءات فقط جعلته يمتلك 14 نقطة وله 8 مباريات مؤجلة للمشاركة الإفريقية.. بينما الجونة بقيادة فنية جديدة لحمادة صدقي الذى حل خلفا للمستقيل هشام زكريا المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.
بث مباشر مباراة الأهلى والجونة اليوم يوتيوب FREE AHLY مشاهدة الأهلى والجونة لايف مباشر
وعاد الجونة للدوري الممتاز بعد غيبة ويقدم مستويات طيبة حتى الآن حيث خاض الفريق 15 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم وكان التعادل في 7 مواجهات.
ويسعى النادي الأهلي للفوز على الفريق الساحلي غدا وذلك لضرب أكثر من عصفور بحجر وحيد أبرزها من أجل اسعاد جماهيره الغاضبة، والتي بعد خسارته في المباراة قبل الماضية أمام المقاولون بالدوري، وخروجه من بطولتي دوري الأبطال، وكأس زايد للأندية على التوالى في أقل من أسبوعين وكذلك لمواصلة الصحوة خاصة بعد تراجع المنافس الأزلى الزمالك وخروجه من بطولة العرب على يد الاتحاد السكندري الجمعة الماضي.
بث مباشر مباراة الأهلى والجونة اليوم يوتيوب FREE AHLY مشاهدة الأهلى والجونة لايف مباشر
وذبح لاعبو الأهلي عجلا قبل انطلاق المران الصباحى صباح، الخميس الماضي، لفك النحس بعد سلسلة النتائج السلبية التى يحققها الفريق أفريقياً وعربياً ومحلياً، وآخرها الخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف فى بطولة الدورى العام، ووزع لاعبو الأهلي اللحوم على عمال النادى بعد ذبح العجل وهو ما جاء معه الفرج بالفوز على بتروجت فى السويس فى إحدى أصعب المباريات.
موعد مباراة الاهلي والجونة :
9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
8:00 مساءاً بتوقيت مصر .
8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:00 مساءاً بتوقيت العراق .
8:00 مساءاً بتوقيت السودان .
9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
7:00 مساءاً بتوقيت تونس .
7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
9:00 مساءاً بتوقيت قطر.
6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
الأهلى يعانى من الإصابات والإجهاد
ويعاني الأهلى قبل مواجهة الجونة من غياب عدد كبير من أبرز نجومه أبرزهم الحارس محمد الشناوى وأحمد فتحى وعلى معلول ومحمد نجيب وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجاى ورامي ربيعة، كما يواجه الجهاز الفني للأهلى أزمة أخرى تتمثل فى إجهاد بعض اللاعبين، بسبب ضغط المباريات، نظرًا لوجود عدد كبير من المباريات التى ما زالت مؤجلة للفريق الأحمر على المستوى المحلي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة
من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الأهلى والجونة اليوم الأربعاء .
بث مباشر مباراة الأهلى والجونة اليوم يوتيوب FREE AHLY مشاهدة الأهلى والجونة لايف مباشر