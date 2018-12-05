باكستان تؤكد للولايات المتحدة دعمها لإنهاء الحرب في أفغانستان

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي للمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، دعم بلاده الكامل لمبادرة الولايات المتحدة الرامية إلى التوصل لتسوية للنزاع في أفغانستان عن طريق المفاوضات.



وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان قد كُلف بمهمة إنهاء الحرب الدامية المُمتدة منذ 17 عاما في أفغانستان عن طريق المفاوضات.



وأضاف قريشي لخليل زاد أن: "عملية السلام في أفغانستان تصب في مصلحة باكستان".



ومن جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المبعوث الأمريكي خليل زاد أكد مجددا، خلال زيارته لباكستان، رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعي نحو الحصول على تعاون باكستان من أجل إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان.



وأضاف فيصل أن خليل زاد عقد، خلال الزيارة، اجتماعا مع وزيرة الخارجية الباكستانية تهمينا جانجوا، كما ناقش قضايا تتعلق بالسلام والتسوية السياسية في أفغانستان.



ومن المقرر أن يجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان محادثات مع المسئولين الباكستانيين في مقر وزارة الخارجية الباكستانية، تتعلق بالوضع الإقليمي وعملية المصالحة الأفغانية.



يذكر أن خليل زاد سوف يقوم بجولة إلى روسيا وأوزبكستان وتركمانستان وبلجيكا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي لإنهاء الحرب في أفغانستان.