ضبط 309 مطلوبين أمنيا فى حملة بالعمرانية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين بمنطقة العمرانية.



وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 أسلحة نارية و41 قطعة سلاح أبيض، وضبط 10 قضايا مخدرات.



كما تمكنت القوات من ضبط 309 هاربين من أحكام قضائية من بينهم هارب من المؤبد، و150 مخالفة مرافق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.