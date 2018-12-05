أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم 05-12-2018 اون لاين | نهائي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي My Kora extr

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مواجهة صعبة جديدة وذلك عندما يواجه فريق الجونة في استاد السلام غدا الأربعاء وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز.





كان الأهلى قد حقق أول انتصار له في الدوري بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة، حيث وصل المارد الأحمر للنقطة 14 في المركز السادس عشر بعدما كان بآخر الترتيب، بعد أن خاض 8 مباريات فقط.





أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم 05-12-2018 اون لاين | نهائي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي My Kora extr





ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي حامل لقب الدوري والجونة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل على قناتى "النيل للرياضة" و"أون سبورت إتش دي" وذلك عبر استديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين فى مصر.





ويحتل الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته على أثر النتائج السيئة محليا وعربيا وإفريقيا، المركز الـ 16، فى الدوري الممتاز في واقعة تاريخية، بسبب خوضه 8 لقاءات فقط جعلته يمتلك 14 نقطة وله 8 مباريات مؤجلة للمشاركة الإفريقية.. بينما الجونة بقيادة فنية جديدة لحمادة صدقي الذى حل خلفا للمستقيل هشام زكريا المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.

أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم 05-12-2018 اون لاين | نهائي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي My Kora extr









وعاد الجونة للدوري الممتاز بعد غيبة ويقدم مستويات طيبة حتى الآن حيث خاض الفريق 15 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم وكان التعادل في 7 مواجهات.





ويسعى النادي الأهلي للفوز على الفريق الساحلي غدا وذلك لضرب أكثر من عصفور بحجر وحيد أبرزها من أجل اسعاد جماهيره الغاضبة، والتي بعد خسارته في المباراة قبل الماضية أمام المقاولون بالدوري، وخروجه من بطولتي دوري الأبطال، وكأس زايد للأندية على التوالى في أقل من أسبوعين وكذلك لمواصلة الصحوة خاصة بعد تراجع المنافس الأزلى الزمالك وخروجه من بطولة العرب على يد الاتحاد السكندري الجمعة الماضي.

أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم 05-12-2018 اون لاين | نهائي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي My Kora extr





وذبح لاعبو الأهلي عجلا قبل انطلاق المران الصباحى صباح، الخميس الماضي، لفك النحس بعد سلسلة النتائج السلبية التى يحققها الفريق أفريقياً وعربياً ومحلياً، وآخرها الخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف فى بطولة الدورى العام، ووزع لاعبو الأهلي اللحوم على عمال النادى بعد ذبح العجل وهو ما جاء معه الفرج بالفوز على بتروجت فى السويس فى إحدى أصعب المباريات.

أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم 05-12-2018 اون لاين | نهائي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي My Kora extr







