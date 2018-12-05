بث مباشر - مباراة الأهلى والجونة Al Ahli match and Al jona - الدوري المصري اليوم - ملعب السلام

يواجه الأهلي نظيره الجونة مساء اليوم الاربعاء، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الاسبوع السابع للدوري المصري الممتاز.













الأهلي يحتل المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الجونة المرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة.

بث مباشر - مباراة الأهلى والجونة Al Ahli match and Al jona - الدوري المصري اليوم - ملعب السلام













ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار على بتروجيت بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس.









بث مباشر - مباراة الأهلى والجونة Al Ahli match and Al jona - الدوري المصري اليوم - ملعب السلام





موعد مباراة الاهلى والجونة اليوم













تقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بناءً على القرار الصادر من لجنة المسابقات بتأخير موعدها ساعة.





بث مباشر - مباراة الأهلى والجونة Al Ahli match and Al jona - الدوري المصري اليوم - ملعب السلام









القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة في الدوري













تذاع المباراة على قناتي "أون سبورت" و "نايل سبورت" الحاصلتين على حقوق بث مباريات الدوري المصري حصريًا.

بث مباشر - مباراة الأهلى والجونة Al Ahli match and Al jona - الدوري المصري اليوم - ملعب السلام