ضبط 43 متهما بحوزتهم 1420 جرام حشيش بالجيزة

داهمت مديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وتمكنت من ضبط 43 متهما بحوزتهم 1420 جرام حشيش، و55 جرام هيروين، و675 قرصا مخدرا، و65 جرام فودو، و1035 جرام استروكس.



كما ألقى رجال المباحث القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.



كما أجرت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت عن ضبط 7 بائعين متجولين وتنفيذ 2 حكم جزئى، و7 أحكام غرامات، وضبط 8 خيالة وجمالة ومتسولين، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.



ومن جانبهم حرر ضباط مباحث التموين 60 قضية تموينية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وغش تجارى، وإنتاج خبز ناقص الوزن.



وواصل ضباط شرطة المرافق حملات رفع الإشغالات بالميادين والشوارع، حيث تمت إزالة عشرات المخالفات والتعديات التى تعوق حركة السير، بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، بالإضافة إلى ميدان الجيزة وشوارع الملك فيصل بالهرم ومستشفى الصدر بالعمرانية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.