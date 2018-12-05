HD لايف|coolkora مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري| مشاهدة مباراة alahlye HD live no





على ملعب ستاد السلام بالقاهرة وفي واحدة من مؤجلات الدوري المصري الممتاز يلتقي مساء يوم الأربعاء فريقا الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في مباراة يأمل فيها عشاق المارد الأحمر تحقيق الفوز والاستمرار في الزحف نحو قمة جدول الترتيب.





HD لايف|coolkora مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري| مشاهدة مباراة alahlye HD live no









الأهلي بقيادة محمد يوسف الذي تولى مهام القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفاً للفرنسي كارتيرون يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فالفريق الذي فاز في المباراة الماضية على فريق بتروجيت سيحاول جاهداً الفوز على الجونة من أجل تحسين وضعيته بجدول الترتيب.





HD لايف|coolkora مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري| مشاهدة مباراة alahlye HD live no





ويحتل الأهلي المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، حيث خاض الفريق منذ بداية هذا الموسم ثماني مباريات في الدوري المصري، واستطاع أن يفوز في أربع جولات، وتعادل في مبارتين، وتلقى الخسارة في مثلهما كانت آخرهما على يد فريق المقاولون العرب.





أما فريق الجونة بقيادة مديره الفني هشام زكريا فقد حقق نتائج مرضية إلى حد ما في هذا الموسم، والذي شهد عودته من جديد للدوري المصري الممتاز، الفريق الذي تم تدعيمه بلاعبين أصحاب خبرة في الدوري المصري أمثال محمد ناجي جدو وأحمد عيد عبدالملك وغيرهم تمكن من حصد 16 نقطة وضعته في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

HD لايف|coolkora مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري| مشاهدة مباراة alahlye HD live no









موعد مباراة الأهلي والجونة

هذا وقد قررت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري إقامة مباراة الأهلي ضد الجونة مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





HD لايف|coolkora مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري| مشاهدة مباراة alahlye HD live no





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

ويمكنكم متابعة البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز أمام الجونة أمسية الأربعاء عبر شاشة قناة أون سبورت، كما ستقوم قناة نايل سبورت بنقل المباراة مباشرة عبر شاشتها.

HD لايف|coolkora مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري| مشاهدة مباراة alahlye HD live no