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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:55 ص

Coolkora – بث مباشر مباراة الأهلى والجونة بدون تقطيع | الدوري المصري اليوم مشاهدة مباراة الأهلى والجونة

Coolkora – بث مباشر
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Coolkora – بث مباشر مباراة الأهلى والجونة بدون تقطيع | الدوري المصري اليوم مشاهدة مباراة الأهلى والجونة
على ملعب ستاد السلام بالقاهرة وفي واحدة من مؤجلات الدوري المصري الممتاز يلتقي مساء يوم الأربعاء فريقا الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في مباراة يأمل فيها عشاق المارد الأحمر تحقيق الفوز والاستمرار في الزحف نحو قمة جدول الترتيب.

الأهلي بقيادة محمد يوسف الذي تولى مهام القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفاً للفرنسي كارتيرون يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فالفريق الذي فاز في المباراة الماضية على فريق بتروجيت سيحاول جاهداً الفوز على الجونة من أجل تحسين وضعيته بجدول الترتيب.
Coolkora – بث مباشر مباراة الأهلى والجونة بدون تقطيع | الدوري المصري اليوم مشاهدة مباراة الأهلى والجونة

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، حيث خاض الفريق منذ بداية هذا الموسم ثماني مباريات في الدوري المصري، واستطاع أن يفوز في أربع جولات، وتعادل في مبارتين، وتلقى الخسارة في مثلهما كانت آخرهما على يد فريق المقاولون العرب.

أما فريق الجونة بقيادة مديره الفني هشام زكريا فقد حقق نتائج مرضية إلى حد ما في هذا الموسم، والذي شهد عودته من جديد للدوري المصري الممتاز، الفريق الذي تم تدعيمه بلاعبين أصحاب خبرة في الدوري المصري أمثال محمد ناجي جدو وأحمد عيد عبدالملك وغيرهم تمكن من حصد 16 نقطة وضعته في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.
Coolkora – بث مباشر مباراة الأهلى والجونة بدون تقطيع | الدوري المصري اليوم مشاهدة مباراة الأهلى والجونة


موعد مباراة الأهلي والجونة
هذا وقد قررت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري إقامة مباراة الأهلي ضد الجونة مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
Coolkora – بث مباشر مباراة الأهلى والجونة بدون تقطيع | الدوري المصري اليوم مشاهدة مباراة الأهلى والجونة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة
ويمكنكم متابعة البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز أمام الجونة أمسية الأربعاء عبر شاشة قناة أون سبورت، كما ستقوم قناة نايل سبورت بنقل المباراة مباشرة عبر شاشتها.
Coolkora – بث مباشر مباراة الأهلى والجونة بدون تقطيع | الدوري المصري اليوم مشاهدة مباراة الأهلى والجونة

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