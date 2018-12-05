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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:53 ص

لايف HD..embratoria مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم الجمعة 5-12-2018 الدوري المصري 2018

لايف HD..embratoria
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لايف HD..embratoria مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم الجمعة 5-12-2018 الدوري المصري 2018
بحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي والجونة، حيث يلعب المارد الأحمر ضد الجونة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، ويرغب الجمهور في معرفة موعد مباراة الأهلي اليوم,,توقيت مباراة الأهلي اليوم,,ماتش الأهلي والجونة الساعة كام,,ماتش الأهلي النهاردة الساعة كام,,موعد مباراة الأهلي والجونة,,توقيت مباراة الأهلي اليوم,,توقيت مباراة الأهلي اليوم,,توقيت مباراة الأهلي والجونة اليوم,,القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة،،تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة،،تردد قناة اون سبورت,,ماتش الأهلي الساعة كام,,موعد مباراة الاهلي القادمة,,مباراة الاهلي القادمة,,موعد مباراة الاهلي والجونة في الدوري,,جدول مباريات الاهلي,,مواعيد مباريات الاهلي,,الاهلي والجونة,,الاهلي ضد الجونة,,الاهلي,,اخبار الاهلي,,ميعاد ماتش الاهلي والجونة،،ميعاد مباراة الاهلي اليوم,,ميعاد مباراة الاهلي والجونة،،ميعاد ماتش الاهلي النهاردة,,ميعاد مباراة الاهلي والجونة,,ماتش الاهلي القادم,,ماتش الاهلي بكرة الساعة كام,, ميعاد ماتش الاهلي غدا,,موعد مباراة الاهلي غدا,,موعد مباراة الاهلي والجونة بكرة,,موعد مباراة الاهلي والجونة غدا

لايف HD..embratoria مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم الجمعة 5-12-2018 الدوري المصري 2018


-ماتش الأهلي والجونة النهاردة الساعة كام

يواجه الاهلي نظيره الجونة، غدًا الأربعاء في تمام الساعة الـ8 يتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ9 بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت الـ6 بتوقيت جرينيتش.

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-ميعاد مباراة الأهلي والجونة اليوم

لايف HD..embratoria مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم الجمعة 5-12-2018 الدوري المصري 2018


محمد يوسف ضم 20 لاعبَا لقائمة الفريق وهم: شريف إكرامي وعلي لطفي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي.

-القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والجونة اليوم

قناة اون سبورت، ستنقل المباراة، على القمر الصناعي نايل سات، تردد القناة 10853، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 6/5.


-التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة اليوم

من المتوقع أن يدخل المدير الفني المؤقت للأهلي، محمد يوسف، مباراة الجونة بالتشكيل التالي:

لايف HD..embratoria مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم الجمعة 5-12-2018 الدوري المصري 2018


حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وأحمد علاء وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد.

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد.

صناعة اللعب: ناصر ماهر ووليد سليمان وإسلام محارب.

خط الهجوم: وليد أزارو.
لايف HD..embratoria مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر اليوم الجمعة 5-12-2018 الدوري المصري 2018

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