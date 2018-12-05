القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
10:53 م

الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
10:49 م

مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
حوادث
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:52 ص

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2423097

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية مرتفعة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدراس والجامعات واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وتواجدت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الطلاب والموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات أثناء توجه الطلاب للمدارس، وكذلك أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ أقل من شهر

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

الآن

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5/ 12/ 2018

اليوم.. بث أغنية "طاق طاقية" للكينج محمد منير

مجلس الأمن يبحث فى جلسة مغلقة صواريخ إيران الباليستية

دراسة: أصحاب المزاج السيئ أكثر ذكاء

ads
الأكثر قراءة

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

هذه الأشياء لا تفعلها.. تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس اليوم

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

ضبط 309 مطلوبين أمنيا فى حملة بالعمرانية

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

هذه الأشياء لا تفعلها.. تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس اليوم

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

ضبط 309 مطلوبين أمنيا فى حملة بالعمرانية

كشكول

بالصور.. «دمنهور» تكرم الفائزة بجائزة أفضل طالب تكنيك قياس ICCE 2018

«التعليم»: امتحان أولى ثانوى التجريبي من المقرر الدراسي فقط

جامعة الأزهر تكرم مؤسسة مصر الخير بأسوان

محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال التربية والتعليم بالليلة المحمدية بالمجمع الثقافى

مدير تعليم رياض الأطفال تزور منطقة أسوان الأزهرية

الأمصار

مسؤول: اقتصاد الإمارات سينمو أكثر من 3% في 2019

إسرائيل تطلب اجتماع في مجلس الأمن بسبب أنفاق حزب الله

فضيحة جديدة لحاكم قطر في معرض الكتاب "فيديو"

ترامب ينحني أمام نعش بوش الأب

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال لشاب من ذوي الإعاقة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

حرمان بريطاني من القيادة لاصطحابه 11 شخصا في سيارته

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

فقدان الأسنان بين المسنات مؤشرًا للإصابة بضغط الدم المرتفع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎