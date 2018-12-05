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محافظات
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:51 ص

محافظ البحر الأحمر يتابع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة

اللواء أحمد عبد الله
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
علي عواد
dostor.org/2423094

تابع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، الأعمال الإنشائية بمجمع المصانع أمام منطقة الحرفيين بمدينة الغردقة.

وأكد "عبدالله" على أن المدينة الصناعية تقام على مساحة 189 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز ال 500 مليون جنيه، وان هذا المشروع سيتم إنشائه على مرحلتين ويضم 218 مصنع صغير ومصانع متناهية الصغر.

وأضاف محافظ البحرالأحمر، بأن هذا المشروع سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيره على مساحات تترواح ما بين 300 متر و600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.

محافظ البحر الأحمر يتابع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يتابع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يتابع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يتابع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة
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