جامعة دمنهور تكرم الطلاب الفائزين بمؤتمر ICCE 2018

كرمت الدكتورة غادة عبد الفتاح غتورى عميدة كلية التربية بجامعة دمنهور، اليوم الأربعاء، الدكتورة منى عمارة المدرس بقسم علم النفس بالكلية والفائزة بجائزة أفضل باحث وأفضل تكنيك قياس بالمؤتمر الدولي ICCE 2018 بمجال استخدام الذكاء الإصطناعى في التعليم.



وذلك في إطار المشاركة البحثية المميزة بين جامعة ستانفورد، وجامعة فاندريلت بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقد أعربت عميدة الكلية، عن سعادتها الشديدة لكون الفائزة ابنه الكلية، مؤكدة على حرصها الشديد على دعم كافة المجالات البحثية، وكل ما من شأنه رفعة شأن كليتنا وشحذ طاقات الإبداع والبحث.