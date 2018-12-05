القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
10:53 م

الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
10:49 م

مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
مصر
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:50 ص

المترو: تأخر فتح محطة "المرج" أيام الجمعة خلال ديسمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا غزال
dostor.org/2423092

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن أعمال مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة تجري على قدم وساق.

وأضاف في بيان رسمي، أن عملية الازدواج تتطلب فصل التيار الكهربائي بمحطة المرج القديمة أيام الجمعة فقط خلال شهر ديسمبر، وتحديدا أيام 7 و14 و21 و27، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بداية التشغيل بمحطة المرج القديمة حتى الساعة العاشرة صباحا، على أن تكون أول محطة ركوب منذ بداية تشغيل القطارات في هذه الفترة هي محطة عزبة النخل، وتكون محطة انتهائية حتى العاشرة صباحا.

وأوضح أن حركة القطارات ستعود أيام الجمعة خلال شهر ديسمبر من الساعة العاشرة صباحا إلى طبيعتها من محطة المرج القديمة دون أي تأثير على حركة القطارات طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.

وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب غلق محطة المرج القديمة في الأربع جمع القادمة في نفس الأوقات، مناشدًا جميع الركاب الالتزام حتى يتم الانتهاء من أعمال الازدواج وتركيب الشبكة الكهربائية ونقاط الإشارات الخاصة بالقطارات.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ 6 أيام

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ أقل من شهر

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

الآن

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5/ 12/ 2018

اليوم.. بث أغنية "طاق طاقية" للكينج محمد منير

مجلس الأمن يبحث فى جلسة مغلقة صواريخ إيران الباليستية

دراسة: أصحاب المزاج السيئ أكثر ذكاء

ads
الأكثر قراءة

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

هذه الأشياء لا تفعلها.. تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس اليوم

ضبط 309 مطلوبين أمنيا فى حملة بالعمرانية

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

هذه الأشياء لا تفعلها.. تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس اليوم

ضبط 309 مطلوبين أمنيا فى حملة بالعمرانية

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

كشكول

بالصور.. «دمنهور» تكرم الفائزة بجائزة أفضل طالب تكنيك قياس ICCE 2018

«التعليم»: امتحان أولى ثانوى التجريبي من المقرر الدراسي فقط

جامعة الأزهر تكرم مؤسسة مصر الخير بأسوان

محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال التربية والتعليم بالليلة المحمدية بالمجمع الثقافى

مدير تعليم رياض الأطفال تزور منطقة أسوان الأزهرية

الأمصار

مسؤول: اقتصاد الإمارات سينمو أكثر من 3% في 2019

إسرائيل تطلب اجتماع في مجلس الأمن بسبب أنفاق حزب الله

فضيحة جديدة لحاكم قطر في معرض الكتاب "فيديو"

ترامب ينحني أمام نعش بوش الأب

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال لشاب من ذوي الإعاقة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

حرمان بريطاني من القيادة لاصطحابه 11 شخصا في سيارته

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

فقدان الأسنان بين المسنات مؤشرًا للإصابة بضغط الدم المرتفع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎