إحالة محافظ المنوفية السابق للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع

أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، وآخرين، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب قدره 58 مليونا و795 ألفا و942 جنيها، وكانت تلك الثروة لا تتناسب مع مصادر دخله وعجز عن إثبات مصدرها.



وأوضح أمر الإحالة الذي أعده المستشارال دكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم استولى لنفسه بغير حق على مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وحدد قيمة الأعمال مبلغ 92 مليون جنيه على غير الحقيقة في حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدي مبلغ 12 مليون جنيه بجانب قيامه بغسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.