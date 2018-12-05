غدًا.. انطلاق مهرجان الإبداع والإعلام بجامعة الأهرام الكندية

تطلق جمعية إثراء الذات للثقافة مؤتمرها الأول بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية غدا الخميس بحضور رئيس جامعة الاهرام الكندية الدكتور فاروق إسماعيل والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتورة إيناس ابو يسف عميدة كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية والدكتورة ياسمين الحصري ونجوم الفكر والثقافة بمصر والوطن العربي.



ويأتي ذلك لتكريم الموهوبين والمبتكرين في كافة الشعر والمقال والإخراج والأفلام الوثائقية والتصوير الفوتوغرافي.



وقالت الكاتبة شهناز عبد الرزاق الرئيس رئيس الجمعية إن الجمعية تهدف الي الثقافة الحضارية والإنسانية من خلال مؤتمرات ومهرجانات ثقافية وفكرية والخاصة للتنمية الذاتية والإنسانية كما تهدف تنمية القدرة الإبداعية لدي الموهوبين ورعايتهم.



وأشارت إلي أن ان الجمعية تحرص علي تكريم الشخصيات الإنسانية لتحفيزهم علي الدور الإنساني بالإضافة الي عمل ندوات ودورات تخص التنمية الفكرية والإنسانية والحضارية.



وشددت علي ضرورة عمل حملات توعية لتنشيط حملات أصحاب المهم لدعم المحتاجين والاهتمام بالموهوبين وعمل حفلات لإبراز مواهبهم وتثبيت دورهم في المجتمع ودعمهم معنويا وماديا وكذلك عمل معارض تدعم الفنانين والموهوبين.



وقالت إن المؤتمر سيضم العديد من الشخصيات التي ساهمت في العمل الإنساني من مصر والإمارات وبعض الدول العربية بالإضافة إلي فقرات ستعرض خلال المؤتمر الموهوبين سواء استعراضات أو إلقاء وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم



وقالت على هامش المؤتمر معرض للفنون للصور الفوتوغرافية بعيون كندية مصري لرسام كندي يعرض الثقافة العربية الأصيلة.

