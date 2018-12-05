عمر فرحات يقود حفلة إنشاد ديني على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات في الثامنة مساء بعد غد الجمعة أمسية صوفية روحانية، على مسرح الجمهورية.



تتضمن الأمسية مختارات من أشهر الأعمال الدينية، منها "مدد" لمحمد الكحلاوي، حيوا ربيب العلا لسيد شطي، "في حب الله" لعبد العظيم عبد الحق، "على باب سيدنا النبي" لعباس الديب، "أشواق" لمحمود كامل، "حبيب الله خير البرية" لجمال سلامة، "أسماء الله الحسنى لسيد مكاوي".



ومن الأعمال الحديثة: "نور عرش الله" لأحمد عبد الله؛ أداء المنشدين عيد أبو المجد، أحمد العمري، حسام صالح، محمد حسين، إبراهيم فاروق، محمد عبد التواب، تامر نجاح، طه حسين، محمد عبد الحميد، أحمد نافع، حسام صقر وآيات فاروق.

