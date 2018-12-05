غدًا.. تانجو وجاز للأرجنتيني خافيير جيروتو بالأوبرا

يحيي عازف الساكسفون والكلارنيت الأرجنتيني خافيير جيروتو في الثامنة مساء غد الخميس حفلة للتانجو والجاز، على المسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة.



الحفلة تنظمها دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة والمعهد الثقافي الإيطالي ويتضمن برنامجها مزيجا من أشهر أعمال موسيقى أمريكا اللاتينية إلى جانب مختارات من مؤلفات جيروتو الخاصة.



خافيير جيروتو ولد بالأرجنتين عام ١٩٦٥، بدأ العزف على آلة الكلارينت في سن مبكرة تلاه الساكسفون ثم التحق بالكونسرفتوار، درس التأليف والتوزيع الموسيقي، انتقل للإقامة في إيطاليا وهو في الخامسة والعشرين من عمره، عزف مع العديد من الفرق بعضها من تأسيسه منها "فيرتينتي"، "جاز ٤٤٠"، "جام"، و"رباعى انزو بيسشوني"، قام بجولات فنية ناجحة في الأرجنتين، إيطاليا، هولندا، اليابان، فرنسا، اسبانيا، سويسرا، النمسا وألمانيا ونال العديد من الجوائز الهامة بعد مشاركته في كثير من المهرجانات العالمية.