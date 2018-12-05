سيرة ذاتية مسموعة للكاتب المغربي عبده حقي

صدرت للكاتب المغربي عبده حقي سيرة ذاتية في نسخة مسموعة بعنوان "عودة الروح لابن عربي.. عن أيام مكناس فاس الجميلة".



ويهدف الكاتب من خلال هذه النسخة المسموعة بعد إصداره النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية، تنويع منصات التواصل مع مختلف المتلقين والقراء وخصوصا المكفوفين وضعاف البصر منهم ولكل من هم في وضع خاص لا يسمح لهم بقراءة الكتاب، لتمكينهم من الاطلاع عليه في إثني عشر جزءا، مدتها ثماني ساعات.



ومن العناوين الفرعية لهذا الإصدار نلاحظ أن السيرة الذاتية للكاتب تماست مع سير مبدعين آخرين ومع أحداث تاريخية بارزة ينقلها حقي كما عاشها، حيث الكتاب ليس رحلة في الذات فحسب بل هو كذلك رحلة في تاريخ بلد وعوالم مبدعين مؤثرين.