القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
10:53 م

الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
10:49 م

مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
الثقافة
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:26 ص

"أما بعد" رواية لمصفى بيومي تقتفي أثر شخصيات نجيب محفوظ

مصفى بيومي
مصفى بيومي
أ ش أ
dostor.org/2423017

تقتفي رواية مصطفى بيومي "أما بعد"؛ الصادرة حديثا ضمن سلسلة "إبداعات قصصية- الهيئة العامة لقصور الثقافة، أثر بعض شخصيات نجيب محفوظ مثل "كامل رؤبة لاظ"، و"كمال عبد الجواد".. إلخ، وتتوقع من خلال تاريخهم السردي، ما يمكن أن يحدث لهم فيما بعد.

وكما يقول رئيس تحرير السلسلة الكاتب والناقد سيد الوكيل: "تجربة فريدة، بما أنها أول رواية تقوم كاملة على التناص في الأدب العربي".

ويضيف: "الطريف هو أن مصطفى بيومي أول من قدم عملا أدبيا كاملا يقوم على الأحلام عندما قدم كتابه "أحلام سرية" وهو رواية ذات بنية تقوم على نصوص منفصلة متصلة، هي نصوص الأحلام، وقد وضعه قبل أحلام نجيب محفوظ بزمن طويل".

ويرى الوكيل أن "تلك هي الكتابة التي أظن أننا في حاجة إليها، الخروج من طابور المعتاد ضرورة، لاكتشاف آفاق جديدة في الكتابة، لكن مثل هذه الكتابات لا يلتفت إليها النقد عادة كونها محيرة، وإن التفتوا فهذا يأتي متأخرا عادة وبعد فوات الأوان.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

منذ 4 شهر

الولى.. الشخصيات الحقيقية لأبطال مصطفى حسين

منذ 4 شهر

تمثال فاتن حمامة ينتظر قرار «الثقافة» بوضعه فى الأوبرا

الآن

موعد مباراة ليفربول "صلاح" وبيرنلى والقنوات الناقلة

أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

تبريد الأرض بالتعتيم الشمسى.. خطة علمية "قابلة" للتحقق

"خناقة فى القصر الملكى".. مشاجرة بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

ads
الأكثر قراءة

هذه الأشياء لا تفعلها.. تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس اليوم

الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة اليوم

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

هذه الأشياء لا تفعلها.. تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس اليوم

الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة اليوم

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

أحلام تعلق على فستان رانيا يوسف المثير

كشكول

جامعة الأزهر تكرم مؤسسة مصر الخير بأسوان

محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال التربية والتعليم بالليلة المحمدية بالمجمع الثقافى

مدير تعليم رياض الأطفال تزور منطقة أسوان الأزهرية

طلاب اللغة العربية بـ"المنصورة" يضعون جداول امتحانهم فى حلقة نقاشية مع العميد

افتتاح المؤتمر العلمي لآداب طنطا بمشاركة وفود أجنبية

الأمصار

إسرائيل تطلب اجتماع في مجلس الأمن بسبب أنفاق حزب الله

فضيحة جديدة لحاكم قطر في معرض الكتاب "فيديو"

ترامب ينحني أمام نعش بوش الأب

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال لشاب من ذوي الإعاقة

ترامب يطالب بمحاكمة محاميه السابق

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

دراسة: أصحاب المزاج السيئ أكثر ذكاء

تبريد الأرض بالتعتيم الشمسى.. خطة علمية "قابلة" للتحقق

كُل ما شئت.. علاج "جينى" يُبشر بنهاية السمنة

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

الموز يؤثر على ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎