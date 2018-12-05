مسعود شومان ويسري حسان يناقشان ديوان "أحزان الأبيض"

يطلق منتدى الشعر المصري ندوة جديدة في السادسة مساء الأحد المقبل بمقر حزب التجمع الوطني بميدان طلعت حرب وسط القاهرة.



تناقش الندوة التي يديرها الشاعر إيهاب خليفة، ديوان شاعر العامية المصرية عمر مكرم "أحزان الأبيض" الصادر قبل شهرين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وسوف يقدم كل من شاعري العامية الكبيرين مسعود شومان ويسري حسان قراءة نقدية حول شعرية الديوان الذي يراوح بين الوزنية والنثرية ويتوسل فرادته من خصوصية التجربة الإنسانية للشاعر في تفاعلاته مع محيطه المجتمعي ولكن ذلك يظل في نطاق الجمالية الفنية التي أبعدت الصوت الشعري عن المنبرية واحتفظت له بالمزيد من الطزاجة والحيوية.

