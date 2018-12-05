kora star الاهلى والجونة | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر | koora star | كورة لايف ستار | كورة ستار | kooora star يلا شوت

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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:24 ص

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عدّلت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، موعد انطلاق مباراة الأهلي والجونة، المقررة يوم الأربعاء المقبل ضمن الأسبوع السابع من مسابقة الدوري.

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وقررت المسابقات تأخير موعد المباراة لمدة ساعة، لتقام في الثامنة مساءً، بدلا من السابعة.

وأرجعت المسابقات ذلك القرار إلى تحديد الإسماعيلي لموعد مباراته بدوري الأبطال، في تمام الخامسة مساءً.
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ويلتقي الإسماعيلي أمام ماسيجير بطل بوروندي، يوم الأربعاء فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال افريقيا، بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف.

ويحتل الأهلي المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، فيما يحل الجونة في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.
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