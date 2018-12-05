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بات مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلى جاهزًا لقيادة الأحمر فى لقاء الجونة المقرر له فى الثامنة من مساء بعد غدٍ الأربعاء بعدما أصبح جاهزًا فنيًا ومعنويًا عقب أدائه لبرنامج تأهيلى قوى تحت إشراف محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني وأيضًا معنويًا بعدما انتهى من تجديد عقده مع النادى لمدة 3 مواسم مقبلة.

كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلى والجونة kooralive| شاهد Al Ahly الآن





الجهاز الفنى للفريق وضع مؤمن زكريا فى بؤرة اهتمامه لقيادة الفريق أمام الجونة من أجل تحقيق فوز جديد يساعد على استعادة اللاعبين الثقة والمضي نحو المكانة الطبيعية للفريق على قمة الدورى خاصة أنه يتبقي له 8 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته فى البطولة الأفريقي وأيضًا البطولة العربية.

كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلى والجونة kooralive| شاهد Al Ahly الآن





كان الأهلى قد حقق الفوز على بتروجت بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما يوم السبت الماضي بالسويس ليتقدم خطوة نحو استعادة توازنه فى الدورى الممتاز.

كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلى والجونة kooralive| شاهد Al Ahly الآن