القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
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11:25 م

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11:22 م

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11:19 م

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11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
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الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
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10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
الكابتن
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:22 ص

كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلى والجونة kooralive| شاهد Al Ahly الآن

كورة ستار HD| مشاهدة
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كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلى والجونة kooralive| شاهد Al Ahly الآن
بات مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلى جاهزًا لقيادة الأحمر فى لقاء الجونة المقرر له فى الثامنة من مساء بعد غدٍ الأربعاء بعدما أصبح جاهزًا فنيًا ومعنويًا عقب أدائه لبرنامج تأهيلى قوى تحت إشراف محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني وأيضًا معنويًا بعدما انتهى من تجديد عقده مع النادى لمدة 3 مواسم مقبلة.
كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلى والجونة kooralive| شاهد Al Ahly الآن

الجهاز الفنى للفريق وضع مؤمن زكريا فى بؤرة اهتمامه لقيادة الفريق أمام الجونة من أجل تحقيق فوز جديد يساعد على استعادة اللاعبين الثقة والمضي نحو المكانة الطبيعية للفريق على قمة الدورى خاصة أنه يتبقي له 8 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته فى البطولة الأفريقي وأيضًا البطولة العربية.
كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلى والجونة kooralive| شاهد Al Ahly الآن

كان الأهلى قد حقق الفوز على بتروجت بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما يوم السبت الماضي بالسويس ليتقدم خطوة نحو استعادة توازنه فى الدورى الممتاز.
كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلى والجونة kooralive| شاهد Al Ahly الآن

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