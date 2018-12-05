قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير من 2018

على مستوى الأعمال الأدبية تصدرت رواية "نار ودم" لجورج مارتين قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير لمتابعات الكتب في الجريدة للعام الجاري، بينما حلت رواية "الهدف: الكس كروس" لجيمس باتيرسون في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاءت رواية "الحساب" لجون جريشام بينما حلت رواية "ليلة محرمة مظلمة" لمايكل كونلي في المركز الرابع.



وللمركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير تراجعت رواية "يبدو حيا 25" لجانيت ايفانوفيتش.



أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد احتل كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي فيما جاء كتاب "قتل الاس اس" لبيل اوريلي ومارتن ديوجارد في المركز الثاني.



وثالثا حل كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر فيما جاء كتاب "سفينة الحمقى" لتاكر كارلسون في المركز الرابع.



أما كتاب "ملاءة الحقائق" لهانز روزلينج واولا وانا روزلينج فجاء في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.