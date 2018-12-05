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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:16 ص

الاهلي جول مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الدوري المصري| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة مباشر ALAHLY

الاهلي جول مشاهدة
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الاهلي جول مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الدوري المصري| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة مباشر ALAHLY
تقام مباراة الأهلي والجونة اليوم الاربعاء، على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي يحتل المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الجونة المرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار على بتروجيت بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس.

الاهلي جول مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الدوري المصري| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة مباشر ALAHLY

موعد مباراة الاهلى والجونة اليوم

تقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بناءً على القرار الصادر من لجنة المسابقات بتأخير موعدها ساعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة في الدوري

تذاع المباراة على قناتي "أون سبورت" و "نايل سبورت" الحاصلتين على حقوق بث مباريات الدوري المصري حصريًا.
الاهلي جول مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الدوري المصري| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة مباشر ALAHLY

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