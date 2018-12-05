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الاهلي رابط يوتيوب HD|بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بدون تقطيع|beIN SPORTS HD|يلا شوت

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الاهلي رابط يوتيوب HD|بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بدون تقطيع|beIN SPORTS HD|يلا شوت
يواجه الأهلي نظيره الجونة مساء غدًا الأربعاء على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة السابع ببطولة الدورى المصري الممتاز. 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد الانتصار على بتروجيت بهدف نظيف سجله أحمد الشيخ، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس.

والتقى الفريقان في 9 مباريات رسمية ببطولتي الدوري والكأس، استطاع الأهلى الفوز في 5 مواجهات، فيما انتصر الجونة في لقاء وحيد، وحسم التعادل 3 مباريات.

الاهلي رابط يوتيوب HD|بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بدون تقطيع|beIN SPORTS HD|يلا شوت


وفي ظل الحديث عن نتائج الفريقين، تعد النتيجة التاريخية و الأبرز، هي فوز الأهلي على الجونة بنتيجة 13-0 في المباراة التى أقيمت بينهما على بدور الـ16 من كأس مصر موسم 2015.

نستعرض أبرز الاسماء التى لعبت بقميص الأهلي والجونة قبل مباراة الغد

إسلام محارب

لاعب النادى الاهلى الحالي والذي سبق له وأن لعب في صفوف نادي الجونة لمدة موسمين من عام 2015 حتى 2017 قبل انتقاله لصفوف نادي سموحة.
الاهلي رابط يوتيوب HD|بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بدون تقطيع|beIN SPORTS HD|يلا شوت

محمد ناجي جدو

لاعب وسط الجونة الحالي والذي سبق له وان لعب في صفوف الاهلى بعد صراع كبير مع الزمالك لحسم الصفقة في عام 2010، بعد حصد لقب هداف كأس الامم الافريقية مع منتخب مصر في انجولا.

إسلام رشدي

لاعب وسط الجونة الحالي، والذي ارتدى قميص النادى الاهلى قادمصا من المنيا في موسم 2014.

لؤي وائل

مدافع الجونة الحالي، وأحد ناشئين الاهلي والذي رحل لرحلة احتراف قصيرة مع نادي ليرس البلجيكي، ثم العودة لصفوف المارد موسم 2014.
الاهلي رابط يوتيوب HD|بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بدون تقطيع|beIN SPORTS HD|يلا شوت


أحمد علي

الظهير الأيمن لنادي الجونة والذي أنتقل إلى صفوف النادي الاهلى قادمًا من المنصورة موسم 2008 حتى 2012.

رمزي صالح

الحارس الفلسطيني لنادي الجونة، والذي لعب للأهلي  قادمًا من نادي شباب جباليا الفلسطيني في موسم 2008 حتى عام 2010.
الاهلي رابط يوتيوب HD|بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري بدون تقطيع|beIN SPORTS HD|يلا شوت

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