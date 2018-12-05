شاهد الان لحظة بلحظة مباراة ليفربول وبيرنلى رابط يوتيوب مباشر

بطلة حياتي رغم «التوحد»

خفيفة الظل، مرحة، الابتسامة لا تفارق شفتيها، اتخذت حياتها مسارًا جديدًا منذ عودة والديها من السعودية، اللذين قررا ترك عملهما للتفرغ إليها. الأعوام التي قضتها بالخارج أصابتها بالتوحد، لم ترغب في أي ...